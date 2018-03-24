Zor günlerinde yanında hiç ayrılmayan Yaşar ipek'le nikah masasına oturacak olan Seren Serengil, nişan tarihini açıkladı.



ANLAŞMA İMZALADILAR



Geçtiğimiz günlerde küçük bir anlaşmazlık nedeniyle ayrılık kararı alan çiftin küslüğü uzun sürmemiş bir anlaşma imzalayarak barışmışlardı.



NİŞAN TARİHİ BELLİ OLDU



Bu barışın ardından evlilik kaarı alan çiftin ağustos ayında evleneceği kesinleşirken, nişan tarihi de netleşti.



Sosyal medya hesabından evlenmek istediğini yazan Serengil, 12 Mayıs'ta nişanlanacağı açıkladı.