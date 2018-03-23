Beyaz Gazete Ana Sayfa

Demet Şener’in yıllar önce verdiği röportaj ortaya çıktı

Buhran dolu günlerini yoga yaparak atlatmaya çalışan 1995 senesi Türkiye Güzeli Demet Şener'in o yıllara ait bir röportajı ortaya çıktı. Şener'in röportaj esnasında sorulara verdiği cevaplar sosyal medyada olay oldu.

Magazin / 23 Mart 2018 Cuma 12:36
Demet Şener’in yıllar önce verdiği röportaj ortaya çıktı

Eski Türkiye Güzeli Demet Şener, geçtiğimiz aylarda ‘Stil Avcıları' isimli programın jüri üyelerinden birisiydi. Aldığı düşük reytinglerden dolayı kısa sürede yayından kaldırılan programın ardından Demet Şener de inzivaya çekildi. Şimdi de sosyal medyada eski manken ve model Demet Şener'in yıllar öncesine ait verdiği bir röportaj dolaşmaya başladı.Bir zamanların duayen gazetecisi Musa Ağacık'ın sorularına anlamsız bir şekilde cevap veren Şener'in verdiği yanıtlar yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıktı.


Demet ŞenerTürkiye GüzeliManken


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar