Demet Şener’in yıllar önce verdiği röportaj ortaya çıktı

Eski Türkiye Güzeli Demet Şener, geçtiğimiz aylarda ‘Stil Avcıları' isimli programın jüri üyelerinden birisiydi. Aldığı düşük reytinglerden dolayı kısa sürede yayından kaldırılan programın ardından Demet Şener de inzivaya çekildi. Şimdi de sosyal medyada eski manken ve model Demet Şener'in yıllar öncesine ait verdiği bir röportaj dolaşmaya başladı.Bir zamanların duayen gazetecisi Musa Ağacık'ın sorularına anlamsız bir şekilde cevap veren Şener'in verdiği yanıtlar yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıktı.





