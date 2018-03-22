Songül Öden, Kevork Malikyan ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi

Cadde'nin haberine göre, Songül Öden, 74 yaşındaki İngiliz oyuncu Kevork Malikyan'la aşk yaşadığı haberleri hakkında, 'Bu konu hakkında gereken açıklamayı yaptım. Lütfen siz de yeniden sormayın' diyerek, aşk haberini yalanladı.



Songül Öden, İngiliz oyuncu Kevork Malikyan ile çektiği fotoğrafın ortasına kalp çizerek 'Diyarbakır prensi' notunu düşmüştü. Çiftin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.







İŞTE SONGÜL ÖDEN'İN O PAYLAŞIMI:







SONGÜL ÖDEN'DEN AÇIKLAMA



Çıkan aşk dedikodularının ardından Songül Öden'den açıklama geldi. İşte Songül Öden'in açıklaması...



'Dünden beri hakkımda çıkan haberleri şaşkınlıkla ve üzüntüyle takip ediyorum. Ağabeyim,meslektaşım ve memleketlim olan Kevork Malikyan'la birlikte paylaştığım fotoğrafın yorumlanış biçimi beni derinden üzdü...Kendisiyle ağabey kardeş ilişkisi dışında başka bir yakınlığım yoktur...Bu açıklamayı yapıyor olmak dahi benim için son derece yaralayıcıdır...Gerekli hassasiyeti göstermeniz dileğiyle... Saygılarımla'



