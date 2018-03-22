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Coşkun Sabah: FETÖ beni engelledi

MESAM başkanlığına seçilen Coşkun Sabah Habertürk TV'ye konuk oldu. Açık ve Net, programında Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, kendisi hakkında yapılan eleştiriler ilgili açıklamalarda bulundu. Sabah ayrıca, FETÖ'nün kendisini engellediğini söyledi

Magazin / 22 Mart 2018 Perşembe 22:53
Coşkun Sabah: FETÖ beni engelledi

Coşkun Sabah'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Kayyumdan ziyade, buna bir geçici yönetim ataması demek daha doğru olur. Üç aylık geçici yönetimiz. Üç ay içerisinde seçime gitmemiz lazım. Geçici yönetimde başkan belli değildir. Henüz başkan yok ortada. Yavuz Bey (Yavuz Bingöl) çekilmek istedi. Tedirginliği vardı, 'sizi zor durumda bırakırım' dedi. Yavuz Bey'in yerine yedek üyelerden Vedat Çetinkaya abimiz geldi. Yavuz Bingöl gitti, Coşkun Sabah geldi, yanlış... Başkanlık için arkadaşlarımız beni önerdiler ve oy birliğiyle başkan olarak beni takdir ettiler.

Daha başına dönersek üyelerimizden tepki vardı. Kültür Bakanlığı'na şikayetlerde bulunmuşlar. Bu şikayetlerden sonra Kültür Bakanlığı bir teftiş kurulu atıyor ve MESAM'daki bir araştırmaya geliyorlar. Teftiş kutulu incelemesini Kültür Bakanlığı'na sunuyor. Kültür Bakanlığı da bu yönetimin görevini geçici alarak son verme kararı alıyor.

Kültür Bakanlığı'ndan arandım, 'Coşkun Bey sizi MESAM'a geçici yöntem olarak atadık' dendi. Buna nasıl 'hayır' denir? Devlet bana bir görev verdi. Ben bu görevden kaçamazdım.

Yönetime girmek için kulis yapmadım. Başkanlık çok sonra gelen bir olaydır. Yönetim olarak atandık. Benim koltuk merakım yok.

NEDEN COŞKUN SABAH?

Güvenilir bir adam olduğum neden düşünülmüyor? Bütün kriterlere uyduğum neden düşünülmüyor?

2010 YILINDAKİ, "TÜRKİYE'DE FAZLA KONUŞAMAZSINIZ, HER ŞEY OLUR TÜRKİYE'DE, BENİM ÇOLUĞUM ÇOCUĞUM VAR" SÖZLERİ

Bir kurumda televizyon programı yapmak için görüşmeler oluyordu. Gönül koymuş olmak için olabilir. Onun açılımı tahmin ettiğiniz gibi değil. Belli bir kurumda FETÖ'de baskındı. Orada benim program yapmama sıcak bakılmıyordu. FETÖ gittikten sonra ben kurumda program yaptım. Yani açılımı bu. Bir takım engellemeler vardı.

"AK PARTİ'YLE BAĞIM YOK"

Benim AK Parti ile hiçbir bağım yok. Hükümetten bir gün bile nemalanmadım. Bunu da Cumhurbaşkanımızın Huber Köşkü'ndeki iftar yemeğine bağlıyorlar. Bütün Türkiye orada... İpek Açar ve Fuat Güner de yönetimde. Onların hükümetle bağlantısı var mı? 7 kişi hükümete yakınlık kriteriyle saptanmadı.

Ben politikaya girmem. Yalaka olduğum iftira, politik görüşümü söylemem. Sanatçının herkese eşit olması lazım.

Coşkun SabahHuber KöşküTelevizyon ProgramıYavuz BingölKültür Bakanlığı


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