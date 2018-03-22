Beyaz Gazete Ana Sayfa

Aleyna Tilki'yi fena kızdırdılar

Genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyadan patladı.

Magazin / 22 Mart 2018 Perşembe 13:25
Aleyna Tilki'yi fena kızdırdılar

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan şarkıcı Aleyna Tilki'yi çok kızdırdılar.

Genç şarkıcı, isim vermeden sinirlendiği kişiye 'İyilik yapmaktan soğutmayın...' çağrısında bulundu.

Tilki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'İyilik yapmaktan soğutmayın gerçi sen kimsin ki iyilik yapmaktan soğutacaksın, ben iyiliği yaşam stilim olduğu için yapıyorum zaten' ifadelerini kullandı.

Tilki'nin bu paylaşımını ünlü şarkıcı Demet Akalın da beğenmeden geçmedi.




TwitterAleyna TilkiŞarkıcıDemet Akalın


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar