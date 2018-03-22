Aleyna Tilki'yi fena kızdırdılar

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan şarkıcı Aleyna Tilki'yi çok kızdırdılar.



Genç şarkıcı, isim vermeden sinirlendiği kişiye 'İyilik yapmaktan soğutmayın...' çağrısında bulundu.



Tilki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'İyilik yapmaktan soğutmayın gerçi sen kimsin ki iyilik yapmaktan soğutacaksın, ben iyiliği yaşam stilim olduğu için yapıyorum zaten' ifadelerini kullandı.



Tilki'nin bu paylaşımını ünlü şarkıcı Demet Akalın da beğenmeden geçmedi.









