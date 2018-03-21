Türkiye'nin konuştuğu bebek arabası

Tarkan doğacak bebeğine lüks otomobil üreticisi İngiliz Aston Martin'in özel olarak ürettiği ve 3 bin pound'a (17 bin lira) sattığı bebek arabasını satın aldı.



Türkiye'nin konuştuğu bebek arabasının özellikleri ise duyanları şaşırttı.



JAMES BOND KULLANMIŞ



Milliyet yazarı Özay Şendir, hava süspansiyonlu, su geçirmez kumaşın bulunduğu bebek arabasının özellikleri yazdı.



Fiyatı etkileyen unsurlardan birisinin de o bebek arabasını James bond'un kullanması olduğu belirten Şendir 'Eleştirmek ya da konuşmak kolay ama dönüp kimse cevap aramamış, ‘Fiyat neden bu kadar yüksek?' sorusuna. Mesela dört tekerleği de hava süspansiyonlu o bebek arabasının.



Lüks kısmında kaşmir bebek battaniyesi de var, Alcantara deri oturma koltuğu da. Tarkan çevreye duyarlı ya, geri dönüşümlü malzeme de kullanılmış o bebek arabasında. Kumaş, rüzgar ve su geçirmiyor vesaire... Fiyatı etkileyen bir diğer unsur, James Bond'un kullandığı araba olarak tanınan Aston Martin'in imzasının bulunması, sınırlı sayıda üretilmesi ve el yapımı işçilik...' ifadelerini kullandı.





