Beyaz Gazete Ana Sayfa

Türkiye'nin konuştuğu bebek arabası

Tarkan'ın doğacak bebeği için aldığı bebek arabasının özellikleri duyanları şaşırttı.

Magazin / 21 Mart 2018 Çarşamba 09:45
Türkiye'nin konuştuğu bebek arabası

Tarkan doğacak bebeğine lüks otomobil üreticisi İngiliz Aston Martin'in özel olarak ürettiği ve 3 bin pound'a (17 bin lira) sattığı bebek arabasını satın aldı.

Türkiye'nin konuştuğu bebek arabasının özellikleri ise duyanları şaşırttı.

JAMES BOND KULLANMIŞ

Milliyet yazarı Özay Şendir, hava süspansiyonlu, su geçirmez kumaşın bulunduğu bebek arabasının özellikleri yazdı.

Fiyatı etkileyen unsurlardan birisinin de o bebek arabasını James bond'un kullanması olduğu belirten Şendir 'Eleştirmek ya da konuşmak kolay ama dönüp kimse cevap aramamış, ‘Fiyat neden bu kadar yüksek?' sorusuna. Mesela dört tekerleği de hava süspansiyonlu o bebek arabasının.

Lüks kısmında kaşmir bebek battaniyesi de var, Alcantara deri oturma koltuğu da. Tarkan çevreye duyarlı ya, geri dönüşümlü malzeme de kullanılmış o bebek arabasında. Kumaş, rüzgar ve su geçirmiyor vesaire... Fiyatı etkileyen bir diğer unsur, James Bond'un kullandığı araba olarak tanınan Aston Martin'in imzasının bulunması, sınırlı sayıda üretilmesi ve el yapımı işçilik...' ifadelerini kullandı.


BebekTarkan TevetoğluAston MartinLüks OtomobilÖzay Şendir


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar