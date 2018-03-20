Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ünlü oyuncudan kötü haber

Altın Ayı ödüllü, ‘Susuz Yaz’ filminin yapımcısı ve başrol oyuncusu Ulvi Doğan, bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Magazin / 20 Mart 2018 Salı 15:28
Ünlü oyuncudan kötü haber

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ulvi Doğan'dan kötü haber geldi.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun köşesinde yer alan habere göre; Oyuncu Ulvi Doğan, bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

70'li yıllarda ayrıldığı Türkiye'ye dönünce, Yakacık'taki Sanatçı Yaşam Evi'ne alınan ve üç yıldır kimsenin ziyaret etmediği 86 yaşındaki Doğan, bir dizi sağlık sorunları yaşayınca hastaneye kaldırılıp, yoğun bakıma alındı.







Ulvi Doğan, Hülya Koçyiğit ve Erol Taş gibi oyuncularla rol almıştı.

Yaşam MücadelesiAli EyüboğluYeşilçamKötü HaberHülya Koçyiğit


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar