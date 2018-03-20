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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nu kapıdan geri çevirdiler

Türkiye'nin en ünlü jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal’a şok! İkili, geçtiğimiz akşam ‘Yer yok’ denilerek bir mekana alınmadı.

Magazin / 20 Mart 2018 Salı 14:56
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nu kapıdan geri çevirdiler

Takvim'in haberine göre, sanat dünyasının en popüler çiftlerinden Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz hafta yaşadıkları bir olayla şöhretin her kapıyı açamayacağını tecrübe etti.

Akşam yemeği için Reşitpaşa'daki lüks bir mekana giden ünlü çift, iddiaya göre rezervasyonları olmadığı için kapıda kaldı.

ŞAŞIRTAN CEVAP!

Lüks restorana giremediği için bozulan yakışıklı oyuncu, bir daha böyle bir şey yaşamak istemediğini mekan yetkilisine iletince aldığı cevapla şoke oldu.

'İkinci kez geldiğimde böyle bir şey yaşamak istemiyorum' diyerek tepkisini gösteren İmirzalıoğlu'na restoran yetkilisinin 'Üç kere de gelseniz, beş kere de gelseniz rezervasyonunuz olmadığı sürece içeri giremezsiniz efendim' dediği öğrenildi.

Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmayan Türkiye'nin en ünlü jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu'nun aynı mekana gidip gitmeyeceği ise merak ediliyor.

Kenan İmirzalıoğluTakvimTürkiyeSinem Kobal


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