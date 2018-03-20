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Hande Erçel'den Murat Dalkılıç paylaşımı

Hande Erçel, sosyal medya hesabından Murat Dalkılıç'ın fotoğrafını paylaştı.

Magazin / 20 Mart 2018 Salı 14:48
Hande Erçel'den Murat Dalkılıç paylaşımı

Murat Dalkılıç, 2015'de nikah masasına oturduğu oyuncu Merve Boluğur'dan geçtiğimiz yıl eylül ayında boşanmıştı.

Dalkılıç, 3 aylık yalnızlığın ardından Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı.

Bugüne dek, kameralara ilişkileriyle ilgili tek kelime etmeyen ve herhangi bir sosyal medya paylaşımında bulunmayan çift kural bozdu.



Hande Erçel, sevgilisi Dalkılıç'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından, 'Benim esrarengiz erkeklerim' notu ile paylaştı.



Hande Erçel-Murat Dalkılıç aşkı bu fotoğrafla belgelenmişti…

Sosyal MedyaMurat DalkılıçMerve BoluğurHande Erçel


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