Gökhan Keser fena yakalandı

Eski Türkiye güzeli, oyuncu Rüveyda Öksüz ile şarkıcı Gökhan Keser'in birlikteliği sona erdi. Ayrılık nedeninin üçüncü kişi olduğu ve Keser'in, sevgilisi Öksüz'ü eski bir Türkiye güzeliyle aldattığı iddia edildi.



2013'TE TÜRKİYE GÜZELİ OLMUŞTU



Adını 2013 senesinde Miss Turkey yarışmasında aldığı birincilik derecesiyle duyuran Rüveyda Öksüz, daha sonra Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Nusa Dua Kongre Sarayı'nda düzenlenen Dünya Güzellik Yarışması'na katılmıştı. Rüveyda Öksüz, dereceye giremeden döndüğü Türkiye'de oyunculuk sektörüne girmişti.







'GÖKHAN KESER GÖNLÜNÜ BAŞKA BİR GÜZELE KAPTIRDI' İDDİASI



Şarkıcı Gökhan Keser, uzun süredir Miss Turkey 2013 birincisi Rüveyda Öksüz ile birliktelik yaşıyordu. İkilinin ayrılık haberi magazin gündemine bomba etkisi yarattı.



Oyuncu ve model Rüveyda Öksüz'ün, Gökhan Keser'le nikah masasına oturmak isteyince ikilinin arasında iplerin koptuğu konuşuluyordu. Sözcü'de yer alan habere göre; ayrılık sonrası flaş bir iddia gündeme geldi. Ayrılığın asıl nedeninin Gökhan Keser'in kalbini başka bir güzele kaptırması olduğu öne sürüldü. Gökhan Keser'in kendisini aldattığını öğrenen eski Türkiye güzeli Rüveyda Öksüz, ünlü şarkıcı ile yollarını ayrılma kararı aldı. Gökhan Keser'in yeni sevgilisinin de eski bir Türkiye güzeli olduğu belirtildi.