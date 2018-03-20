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Ali Eyüboğlu’ndan PuCCa'ya tepki

Söylemezsem Olmaz yorumcularından Ali Eyüboğlu, iki kadının kavga ettiği görüntülerle ilgili tweet atan PuCCa'ya tepki gösterdi: Gerçek yüzü ortaya çıktı.

Magazin / 20 Mart 2018 Salı 10:01
Ali Eyüboğlu’ndan PuCCa'ya tepki
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Geçen sene İstanbul Esenyurt'ta çekilen iki kadının kavgası sosyal medyada yeniden gündem oldu. Videonun Söylemezsem Olmaz programında ekrana gelmesi ardından programın yorumcularından Ali Eyüboğlu'ndan farklı bir eleştiri geldi.

Blogger olarak ünlü olduktan sonra köşe yazarı olan PuCCa'nın video ile ilgili attığı “O siyah şeyin altına beyaz don giymek nedir yaaaaa? Sinirlerim bozuldu” tweetini hatırlatan Eyüboğlu, 'Kadının kadına şiddetin ötesinde Türkiye'nin idolleştirdiği insanların böyle olaylarda gerçek yüzünün ortaya çıkması da bana göre… bu olaydan çok ben PuCCa'nın yazdığını önemsedim. Nasıl öyle görebilirsin? Nasıl öyle bakabilirsin? Sen orada nasıl iç çamaşırına bakarsın?' dedi.

Eyüboğlu, benzer olayların insanların gerçek yüzünü ortaya çıkardığını söyledi. 

Söylemezsem OlmazAli EyüboğluKöşe Yazarı


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