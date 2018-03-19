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Zerrin Özer'den muhteşem dönüş

1 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşan Zerrin Özer, poptan türkülere ve yabancı rock parçalara uzanan repertuvarıyla sevenlerini coşturdu.

Magazin / 19 Mart 2018 Pazartesi 12:45
Zerrin Özer'den muhteşem dönüş

HT Magazin'de yer alan habere göre, 1 yıllık bir aradan sonra sahneye dönen ünlü şarkıcı Zerrin Özer, hayranlarına, “1 yıl sonra sizlerle birlikte olmanın mutluğunu yaşıyorum. Yüreğimi coşturdunuz, hepinize çok teşekkür ederim” diye seslendi.

ROCK’LA YURTDIŞINA AÇILACAK

Konserden önce sohbet ettiği basın mensuplarına yeni albüm projesinden söz eden Özer, “Dünyada hit olmuş, eskimeyen rock şarkıları orijinal halleriyle okuyacağım. Bu albüm yurtdışında da satışa sunulacak” dedi.

RockZerrin ÖzerŞarkıcı


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