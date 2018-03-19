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Özcan Deniz - Feyza Aktan nikahında dikkatlerden kaçmayan 'Aslı Enver' detayı!

Şarkıcı Özcan Deniz, kendisinden bebek beklediği Feyza Aktan (25) ile geride bıraktığımız perşembe gecesi Zekeriyaköy'deki evinde aile arasında yapılan bir törenle dünya evine girmişti.

Magazin / 19 Mart 2018 Pazartesi 11:55
Özcan Deniz - Feyza Aktan nikahında dikkatlerden kaçmayan 'Aslı Enver' detayı!

Sosyal medya hesaplarından nikah töreni gecesine dair detayları da paylaşan Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın kıyafet tercihleri de sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer almıştı. Özellikle böyle bir gün için siyah bir kıyafet tercih eden Feyza'nın beyaz yerine siyahı tercih etmesi uzun süre konuşuldu.



Feyza'nın kıyafetiyle ortaya çıkan yeni detaysa çok daha dikkat çekici… Posta'da yer alan habere göre; 7.5 aylık hamile Feyza Aktan'ın giydiği siyah elbisenin Aslı Enver'in başrolde olduğu İstanbullu Gelin dizisinde giydiği ortaya çıktı. Bilindiği üzere, İstanbullu Gelin'in başrol oyuncularından Özcan Deniz dizide Aslı Enver ile evli.


Özcan DenizNikah TöreniAslı Enver


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