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Ahlaksız teklif!

İbrahim Kutluay'dan ocak ayında boşanan Demet Şener'le görüntülenen iş adamı, fotoğrafları silmesi için gazetecilere "Bankamatiğe gidelim" teklifinde bulundu.

Magazin / 19 Mart 2018 Pazartesi 14:52
Ahlaksız teklif!
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Demet Şener'in avukatı ve bir iş adamıyla Nişantaşı'ndaki bir kafede yaptığı iş görüşmesi flaşların patlamasıyla yerini anlamsız bir paniğe bıraktı.

OCAK AYINDA BOŞANMIŞTI

İbrahim Kutluay'dan ocak ayında boşanan Demet Şener, avukatı Aslı Hatemi ve isminin Önder olduğu öğrenilen bir iş adamıyla Nişantaşı'ndaki bir mekanda objektiflere takıldı. İş görüşmesinde oldukları öğrenilen üçlünün koyu sohbeti flaşların patlamasıyla bölündü.

AHLAKSIZ TEKLİF

Şener, evinin yolunu tutarken iş adamı, muhabirlerin yanına şoförünü gönderip fotoğrafların silinmesi için para teklif etti. Basın mensuplarının, 'Bankamatiğe gidelim' teklifine tepki göstermesi üzerine Hatemi devreye girdi. Ancak onun çabaları da sonuçsuz kaldı.

'ANLAM VEREMEDİM'

Demet Şener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Beyefendiyle sahibi olduğu inşaat şirketinin reklam teklifi için görüştüm. Ben masadan kalktım, sonrasını bilmiyorum. Gazetecilere tepki gösterilmesine anlam veremedim' dedi.


Demet Şenerİş GörüşmesiHatemi


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