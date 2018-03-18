Fatih Altaylı yazdı: Sıla Gençoğlu'nun göğüsleri silikon mu?

Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural'la yaşadığı ayrılık sonrası şimdi de yeni görüntüsüyle gündemde. Ünlü şarkıcının son konserlerinde göğüs dekolteli elbiseler tercih etmesi “Silikon mu taktırdı?” tartışmalarını da beraberinde getirdi.



Magazin sayfalarından düşmeyen tartışma Habertürk yazarlarından Fatih Altaylı'nın da gündemine geldi. Konuyu bugünkü köşe yazısına taşıyan Altaylı'ya göre ünlü şarkıcının göğüsleri silikon.



Altaylı'nın 'Araştırma' başlıklı köşe yazısının o bölümü şöyle:



GELELİM dünün en önemli ikinci mevzuuna.



Sıla Gençoğlu Hanımefendi'nin göğüsleri silikonlu mu değil mi?



Konu beni çok da fazla ilgilendirmemekle beraber, tartışma UBER-sarı taksi tartışması boyutuna gelince, araştırmacı gazetecilik yapmak gerektiğini düşündüm.



Araştırmamın sonucunda vardığım nokta şu:



Ben meğerse Sıla'nın şarkılarını hiç dinlememişim.



Bayağı güzel şarkıları var.



Kimi klipleri 50-60 milyon kez izlenmiş.



Bir ara Özgür Mumcu ile çıkmışlar.



Bayağı da yakışıyorlarmış birbirlerine.



Bir ödül töreninde yan yana oturmuşuz.



Silikon meselesini ise kusura bakmayın araştırmadım.



Kendime yakıştıramadım böyle bir araştırmayı.



Ama fikrimi sorarsanız.



Bence silikon.



