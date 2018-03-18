Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fatih Altaylı yazdı: Sıla Gençoğlu'nun göğüsleri silikon mu?

Habertürk yazarlarından Fatih Altaylı, "Sıla Gençoğlu'nun göğüsleri silikon mu?" sorusuna cevap aradı.

Magazin / 18 Mart 2018 Pazar 13:32
Fatih Altaylı yazdı: Sıla Gençoğlu'nun göğüsleri silikon mu?

Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural'la yaşadığı ayrılık sonrası şimdi de yeni görüntüsüyle gündemde. Ünlü şarkıcının son konserlerinde göğüs dekolteli elbiseler tercih etmesi “Silikon mu taktırdı?” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Magazin sayfalarından düşmeyen tartışma Habertürk yazarlarından Fatih Altaylı'nın da gündemine geldi. Konuyu bugünkü köşe yazısına taşıyan Altaylı'ya göre ünlü şarkıcının göğüsleri silikon.

Altaylı'nın 'Araştırma' başlıklı köşe yazısının o bölümü şöyle:

GELELİM dünün en önemli ikinci mevzuuna.

Sıla Gençoğlu Hanımefendi'nin göğüsleri silikonlu mu değil mi?

Konu beni çok da fazla ilgilendirmemekle beraber, tartışma UBER-sarı taksi tartışması boyutuna gelince, araştırmacı gazetecilik yapmak gerektiğini düşündüm.

Araştırmamın sonucunda vardığım nokta şu:

Ben meğerse Sıla'nın şarkılarını hiç dinlememişim.

Bayağı güzel şarkıları var.

Kimi klipleri 50-60 milyon kez izlenmiş.

Bir ara Özgür Mumcu ile çıkmışlar.

Bayağı da yakışıyorlarmış birbirlerine.

Bir ödül töreninde yan yana oturmuşuz.

Silikon meselesini ise kusura bakmayın araştırmadım.

Kendime yakıştıramadım böyle bir araştırmayı.

Ama fikrimi sorarsanız.

Bence silikon.

Sıla GençoğluFatih Altaylı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar