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Seren Serengil, Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara'yı övdü

Seren Serengil, dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile aşk yaşayan Yazar Metin Hara'ya övgüler yağdırdı.

Magazin / 16 Mart 2018 Cuma 14:57
Seren Serengil, Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara'yı övdü
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Seren Serengil yorumculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın programında, dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile aşk yaşayan Yazar Metin Hara'ya övgüler yağdırdı. Serengil, Hara'nın hayat görüşünü çok beğendiğini ifade ederek, ''Adriana bu adam da ne buldu?' demiştim. Şimdi anladım. Çocuk iyi ve dolu bir çocuk' dedi. 

İşte Seren Serengil'in o açıklamaları:


'O KIZI NASIL KAFALADIĞI ORTADA'

'Geçen gün Ataşehir'de bir alış veriş merkezinde birisinin konuşma yaptığını gördüm. Kalabalık dikkatimi çekti, gittim, baktım Metin Hara. Biraz dinledim, hiç tanımıyorum ya; hayat görüşünü çok beğendim. O kızı nasıl kafaladığı ortada. Yani kafaladı derken; bu hayat görüşü, bu bakış açısı, değer yargısıyla... O kadar güzel bakıyor ki hayata ve o kadar güzel anlatıyor ki... Ve öyle bir ses tonu ve anlatış tarzında bir huzur var ki... Bu adamın birini ikna etmeme şansı yok. Çünkü ben 'Bu kız bunda ne buldu? Yakışlılığı da yok demiştim', bir 15 dakika durdum, dinledim, anladım şimdi. Çocuk iyi ve dolu bir çocuk.' 

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