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Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın nikahından ilk görüntü

Özcan Deniz (45) ile sevgilisi Feyza Aktan (25) Zekeriyaköy’deki villalarında nikah kıydı. Nikah töreninde 7.5 aylık hamile Feyza Aktan'ın siyah elbise giymesi dikkatlerden kaçmadı.

Magazin / 16 Mart 2018 Cuma 02:08
Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın nikahından ilk görüntü

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, Kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Feyza Aktan ile evlendi. Özcan Deniz'in nikahından ilk görüntü ortaya çıktı.

Nikah, Özcan Deniz'in Zekeriyaköy’de bulunan villasında kıyıldı.

Basına kapalı gerçekleşen törene sadece çiftin yakın çevresinin katıldığı öğrenildi.

Nikah töreni için Özcan Deniz siyah şık bir takım elbise tercih ederken, 7.5 aylık hamile olan eşi Feyza Aktan da siyah bir elbise giymesi dikkatlerden kaçmadı.




Özcan DenizŞarkıcı


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