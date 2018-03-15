Seren Serengil'den Demet Akalın'a yanıt

Seren Serengil ve popçu Demet Akalın arasındaki gerginlik bitmiyor.



Eski dostların birbirleri hakkında yaptığı açıklamalar magazin gündeminde yer etmeye devam ediyor.



Son olarak Demet Akalın'ın 'Asla barışmam' açıklamasına Seren Serengil Duymayan Kalmasın porgramında yanıt verdi.



'BENİM HİÇBİR ZAMAN ASLA'LARIM YOK'



'Demet'in söylemleri kızdığı zaman öyledir' diyen Serengil, 'Bir söz vardır 'Hiç bir zaman asla deme.' Ben sevginin içinde barındırdığı her türlü ilişkilerde asla lafını kabul etmem. Sadece dostluk adı altında bir bağımız varsa, avukatını azletmeden bizim dostluğumuzun devam etmeyeceğini o biliyor. Ya bunu yapar devam eder ya da yapmaz etmez. O kendisi bilir tabiki. Benim hiçbir zaman asla'larım yok' şeklinde konuştu.

