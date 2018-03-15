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Gülben Ergen'den Erhan Çelik kararı sonrası ilk paylaşım

İstanbul 11. Aile Mahkemesi yaptığı yargılama sonucunda tedbir kararını ihlal iddiasının doğru olmadığını saptayarak Erhan Çelik'in beraatine karar verdi. Duruşmaya Gülben Ergen katılmadı. Kararın ardından Gülben Ergen, sosyal medyada hesabından paylaşım yaptı.

Magazin / 15 Mart 2018 Perşembe 12:15
Gülben Ergen'den Erhan Çelik kararı sonrası ilk paylaşım

Eski eşi Gülben Ergen hakkında aldırdığı koruma tedbiri kararına uymadığı gerekçesiyle hakkında zorlama hapis cezası istenen Erhan Çelik, davanın kazananı oldu. İstanbul 11.Aile Mahkemesi yaptığı yargılama sonucunda tedbir kararını ihlal iddiasının doğru olmadığını saptayarak Erhan Çelik'in beraatine karar verdi. Duruşmaya Gülben Ergen'in katılmaması dikkat çekti.

Bu kararın ardından Gülben Ergen'den bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Ergen, 'Sen ne yaparsan yap hiçbir şey ve kimse değişmeyecek. Olması gereken neyse o olacak. Et mücadeleni, iste ama abartma. Hayırlısı...' notunu düştü.

Ergen'in bu sözleri mahkeme kararına yorum olarak algılandı.


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