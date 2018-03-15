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'Eşcinsel' iddiasına yanıt!

Kendall Jenner, eşcinsel olduğu iddialarıyla ilgili, "Saklayacak bir şeyim yok" dedi.

Magazin / 15 Mart 2018 Perşembe 15:42
'Eşcinsel' iddiasına yanıt!

Kendall Jenner, Vogue dergisinin nisan sayısına kapak oldu. Dergiye röportaj veren 22 yaşındaki model, NBA yıldızı Blake Griffin’le beraber olduğunu ilk kez doğruladı.

Son dönemde eşcinsel olduğu konusunda ortaya atılan iddialara açıklık getiren Kendall Jenner, “Ailemin diğer üyelerine benzemediğim doğru. Daha farklı, erkeksi bir enerjiye sahip olabilirim. Biseksüel ya da eşcinsel olmakla ilgili bir problemim yok, ama geçmişimde hiç böyle bir şey yaşamadım. Saklayacak hiçbir şeyim yok” ifadelerini kullandı.

Küçük kardeşi Kylie’nin bebek sahibi olduğu hatırlatılan Jenner, “Onun için çok mutluyum. Ben de çocuk sahibi olmak isterim ama 28-29 yaşından önce değil” dedi.

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