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Berna Laçin ormanda kayboldu

Oyuncu Berna Laçin ve arkadaşı Avusturya'da ormanda kayboldu.

Magazin / 15 Mart 2018 Perşembe 15:46
Berna Laçin ormanda kayboldu

Berna Laçin, zayıflamak için Avusturya'daki detoks kampına gitti. Kampta tanıştığı bir Türkle yürüyüşe çıkan ünlü oyuncu beklemediği bir olayla karşılaştı.

Berna Laçin ve yürüyüş arkadaşı ormanda kayboldu. Ünlü oyuncu yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

'Bugün başıma neler geldi bir bilseniz! Burada bir Türk kız arkadaş buldum kendime ve “hadi dağda yürüyelim diyerek” arabayla bir dağın tepesine çıkıp, ormana daldık ve fakat kaybolduk ama ne kaybolmak! Öyle Belgrad Ormanı gibi değil burası “ormanın dibi!



Bir de kar suları dere yatağı oluşturmuş mu! Bir de ağaçlar devrilmiş tüm patika yollar kapanmış mı! Biz de dedik 'vuralım kendimizi dikelmesine aşağı doğru'. Ormanın içinde derelere mi girmedik, yanlış göle mi inmedik, gölün kenarından buzlu suların içinden mi dolanmadık!'



Dağın içinde düşe kalka 12 kilometre gitmişiz. 3.5 saatte. En son doğru gölün kenarındaki yola indik, Vivamayr'ı 3.5 km uzaktan gördük ama adım atacak halimiz kalmamıştı. Oradaki evlerden birinde oturan bir kadın ki kendisi kesin bir melek, arabasıyla bizi getirdi.'






Sosyal MedyaKız ArkadaşBerna LaçinBelgrad OrmanıDere Yatağı


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