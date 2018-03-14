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Seren Serengil: Artık hepiniz evde evlenebilirsiniz

Duymayan Kalmasın programının yorumcusu Seren Serengil'den Özcan Deniz ile Arda Turan'ın evlenmesiyle ilgili ilginç bir yorum geldi.

Magazin / 14 Mart 2018 Çarşamba 14:46
Seren Serengil: Artık hepiniz evde evlenebilirsiniz
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Özcan Deniz, 25 yaşındaki sevgilisi, 7.5 aylık hamile olan Feyza Aktan ile ‘8 Mart Kadınlar Günü'nde villasında evlendi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programında yorumculuk yapan Seren Serengil, ‘8 Mart Kadınlar Günü'nde villasında evlen Özcan Deniz ile ilgili ilginç bir yorumda bulundu.

'Demek ki evde evlenebiliyor artık herkes' diyen Serengil, 'Özcan düğün bu masrafından kurtuldu' dedi.

'BEN DE EVDE EVLENECEĞİM'

Serengil şöyle devam etti:

'Herkes evlilikleri bedavaya getirdi. Bu iyi bir şey oldu. Artık hepiniz evde evlenebilirsiniz. Koskocaman Özcan Deniz, Arda Turan evde evlendiğine göre otellere gitmenize gerek yok. Ben de bundan sonra evlenirsem evde evleneceğim.'

Futbolcu Arda Turan da geçtiğimiz hafta sonu sevgilisi Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu'daki Vadi Konakları'nda evlenmişti.

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