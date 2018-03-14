Nihat Doğan'a çok ağır hakaret

Eski televizyon programcısı Metin Uca, ünlü sanatçı Nihat Doğan'a çok ağır bir hakarette bulundu.



Nihat Doğan Survivor yarışmasından elenmiş 'Nazım Hikmet'in güzel bir sözü var, diyor ki; 'Ben elmayı sevdim, elma beni sevmedi' sözleriyle veda etmişti.



Metin Uca, Nihat Doğan'ın bu sözleri üzerinden ünlü sanatçıya çok ağır hakarette bulundu.



İNSAN ARTIĞI ZAVALLI



'Biri insan artığı zavallıya söylesin Nazım'ın böyle bir dizesi yok' diyen Metin Uca 'Şiirde “Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Zühre Tahiri sevmeseydi hatta hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden” diyor usta ozan. Nihat elma senden tiksinir bu bakımdan' ifadelerini kullandı.



Biri insan artığı zavallıya söylesin Nazım’ın böyle bir dizesi yok. Şiirde “Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı Zühre Tahiri sevmeseydi hatta hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden” diyor usta ozan. Nihat elma senden tiksinir bu bakımdan pic.twitter.com/DN9aVIFInX — Metin Uca (@MetinUca) 14 Mart 2018