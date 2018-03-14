Beyaz Gazete Ana Sayfa

Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı Bodrum'da ortaya çıktı

Yeşilçam filmlerinin unutulmazlarından Hababam Sınıfı’nın 4 kız öğrencisinden biri olan Sevda Aktolga, Muğla’nın Bodrum ilçesinde görüntülendi. Yıllara meydan okuyan ünlü oyuncuyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Magazin / 14 Mart 2018 Çarşamba 13:26
Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı Bodrum'da ortaya çıktı

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Sevda Aktolga Bodrum'da düzenlenen özel bir etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

Şener Şen'in 'Vecihi' karakterini canlandırdığı 'Gülen Gözler' ve Yılmaz Güney'in 'Yol' filmlerinde de rol alan Aktolga'yı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Asıl mesleği diş hekimliği

Söyleşide kısa bir konuşma yapan Yeşilçam'ın gülen yüzü Sevda Aktolga, kendisinin asıl mesleğinin diş hekimliği olduğunu hatırlatarak, 'Sinema benim her şeyim, çok büyük tutkumdu. Ben oyunculuğa tiyatro ile başladım, daha sonra sinema ile tanıştım. Sinema ve tiyatronun benim için her zaman ayrı bir yeri vardır' dedi.

Sevda Aktolga kimdir?

1957 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevda Aktolga, 'Hababam Sınıfı Tatilde' filminde Sevda ve 'Gülen Gözler' filminde Hikmet karakterleri ile hafızalarda yer edindi. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmasına rağmen oyunculuğa yönelen Aktolga, 'Cennetin Çocukları' adlı sinema filmiyle 1977 yılında sanata adım attı. Daha sonra 'Erkek Güzeli Sefil Bilo', 'Bir Yıldız Doğuyor', 'Katma Değer Şaban', 'Milyarder', 'Üvey Baba', 'Büyük Buluşma', 'Unutma Beni', 'Baba Evi', 'Binbir Gece' ve 'Aşk Oyunu' gibi projelerde rol aldı.






 




Sevda AktolgaHababam Sınıfı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar