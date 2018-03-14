Eşinin gizli aşkına e-posta göndermiş!

İngiliz aktör Colin Firth ile 20 yıllık İtalyan film yapımcısı eşi Livia Giuggioli, kendilerini takip edip rahatsızlık verdiği gerekçesiyle İtalyan gazeteci Marco Brancaccia'dan şikayetçi olmuştu. 48 yaşındaki Giuggioli, çok geçmeden Brancaccia ile gizli bir ilişki yaşadığını kabul etti.
Livia Giuggioli-Marco Brancaccia ikilisinin bir yıllık ilişkisinin 2016'da sona erdiği, terk edilen Brancaccia'nın çifti her yerde takip ettiği belirtildi.
Son olarak İtalyan gazetecinin, Firth'e eşiyle çekilmiş aşk fotoğraflarını gönderdiği, bunun üzerine ünlü aktörün Brancaccia'ya bir e-posta yolladığı iddia edildi. Firth; söz konusu e-postada, eşinin yasak aşkına 'Benim canımı acıttın ama senin de acı çektiğini biliyorum' şeklinde seslendi.
Çiftin şikayeti üzerine bilgisayarı ve telefonuna el konulan İtalyan gazeteci, e-postayı doğrulayarak, 'Onun neler yaşandığını bilmesini istedim ve e-posta yolladım. Karşılığında Firth'ten çok anlayışlı bir yanıt aldım' dedi.