Beyaz Gazete Ana Sayfa

Eşinin gizli aşkına e-posta göndermiş!

İngiliz aktör Colin Firth ile 20 yıllık İtalyan film yapımcısı eşi Livia Giuggioli, kendilerini takip edip rahatsızlık verdiği gerekçesiyle İtalyan gazeteci Marco Brancaccia'dan şikayetçi olmuştu. 48 yaşındaki Giuggioli, çok geçmeden Brancaccia ile gizli bir ilişki yaşadığını kabul etti.

Magazin / 14 Mart 2018 Çarşamba 11:52
Eşinin gizli aşkına e-posta göndermiş!

Livia Giuggioli-Marco Brancaccia ikilisinin bir yıllık ilişkisinin 2016'da sona erdiği, terk edilen Brancaccia'nın çifti her yerde takip ettiği belirtildi.

Son olarak İtalyan gazetecinin, Firth'e eşiyle çekilmiş aşk fotoğraflarını gönderdiği, bunun üzerine ünlü aktörün Brancaccia'ya bir e-posta yolladığı iddia edildi. Firth; söz konusu e-postada, eşinin yasak aşkına 'Benim canımı acıttın ama senin de acı çektiğini biliyorum' şeklinde seslendi.

Çiftin şikayeti üzerine bilgisayarı ve telefonuna el konulan İtalyan gazeteci, e-postayı doğrulayarak, 'Onun neler yaşandığını bilmesini istedim ve e-posta yolladım. Karşılığında Firth'ten çok anlayışlı bir yanıt aldım' dedi. 

İtalyan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar