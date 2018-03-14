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Beyaz Şov'u o mafya mı yönetiyor?

Gazeteci Ali Eyüboğlu, Beyaz Şov'un bu sene biteceğini söylerken, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Magazin / 14 Mart 2018 Çarşamba 15:25
Beyaz Şov'u o mafya mı yönetiyor?
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Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında gazeteci Ali Eyüboğlu, Beyaz Şov hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti.

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu ekranların sevilen programı Beyaz Şov'un bu sene biteceğini söyleyen Ali Eyüboğlu, ilginç bir iddiada bulundu.

'ÇETE YÖNETİYOR'

Beyaz Şov'a gelen konukları başkalarının belirlediğini ima eden Eyüboğlu ''Televizyon kanalları ikiye ayrılmış durumda haber kanalları, dizi kanalları. Televizyon kanallarında müzik diye bir şey yok artık. Müzik kültürüne hizmet eden sadece Beyaz var. Beyaz'da da kuyruk var, herkesi almıyorlar. Konuk mafyası diye bir çete yönetiyor, Beyaz'ın konuklarını. Beyaz'da onlar şikayetçi sanırım bu sene son Beyaz Şov'u bitiriyor' diye konuştu.


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