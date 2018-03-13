Miray Daner ve Kubilay Aka ilk kez birlikte görüntülendi

Cadde'nin haberine göre, geçtiğimiz sezon rol aldıkları dizide üvey abi-kardeşi oynayan ikili, rolün inandırıcılığı kaybolmasın diye yapımcı tarafından gelen yasakla, beraberliklerini saklamak zorunda kalmıştı.



Diziden ayrılan ve Show TV ekranlarının sevilen dizisi ‘Çukur'a Celasun karakteriyle dahil olan Kubilay Aka ve Daner, Cihangir'de bir mekanda baş başa yemek yedi. Çıkışta sevgilisine sarılmış bir şekilde görüntülenen Aka, flaşların patlamasıyla elini çekmek zorunda kaldı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Aka, “Yeterince çektiniz. Bırakırsanız aracımıza binip, evimize gideceğiz” dedi.