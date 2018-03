Derya Baykal, Adanalı kadınlarla buluştu

Derya Baykal, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezinde düzenlenen 'Hayata Dair Pratik Uygulamalar” konulu söyleşide, dünyanın en güzel duygusu annelikten, el işlerine, yemek tariflerinden dekorasyon, yaşam ve sağlığa kadar birçok konuda hayranlarıyla sohbet etti. Sanatçıyı görmeye gelen ziyaretçiler kendisiyle fotoğraf çektirmek için yarışırken Baykal, Adana'da olmaktan gurur duyduğunu söyledi.



“Belki de bir dizi yaparım”



Herkesin ne zaman program yapacağını merak ettiğini söyleyen Derya Baykal, “Ben televizyon sahibi veya yapımcısı değilim. Teklifler var ama bir türlü oluşamıyor. Her şeyin bir zamanı olduğuna inanıyorum. Şu an bütün bildiklerimi, yeni yaptığım şeyleri sosyal medya kanalında paylaşıyorum, takipte kalın. Şimdilik oradan idare ediyoruz ama sonrasında inşallah belki de bir dizi yaparım. Sevgimiz baki, biz her türlü birbirimize ulaşırız. Elimde olsa yarın sabah ekranlarda olmak isterim” dedi.



“Planlı olun'



Her şeyi planlayarak çalıştığını ifade eden Baykal, her gün mutlaka yazdığına dikkat çekti. Yaptığı her şeyin üstünü çizdiğini bildiren Baykal, “Alışverişe de programa da gideceksem yazarım öyle çıkarım. Yazmak çok iyi. O zaman bir markete gittiğinizde lüzumsuz bir şey almamış olursunuz. Yapacağınız bir şeyi planlarda giderseniz ona göre alırsınız, eve geldiğinizde eksiğiniz olmaz” diye konuştu.



“Mutlaka bir altın bileziğin olmalı”



Dinleyenlerine çocukluk günlerinden bahseden Derya Baykal, şöyle devam etti:



“Annem bana iki tığ ve örgü işi öğretti. Annemin kabul günlerinde kadınlar elinde örgüsüyle bize gelirdi. Anne ‘ben sıkıldım yapmayacağım' derdim. Çünkü herkes sokakta oynarken ben çay servisi yapıyordum. Annem bırakmazdı beni. Ama bakın bu bana kapılar açtı. Keyif aldığım bir şey olmasını sağladı. Mesela, çocuklarım oyuncu olmak istedi. Oyunculukta bir dizide varsın, üç sene yoksun. Nereden hayatını geçindireceksin? Onun için ne olur çocuklarınıza öğretin. Manikür, pedikür, kilim ya da örgü örme olur. Ne olursa olsun ama çocuklarınızın kolunda mutlaka bir altın bileziği olsun.'



Söyleşide katılımcılara söz veren Derya Baykal, “Sergi açmayı düşünüyor musunuz?” şeklindeki soruya, “Bunu düşünüyordum. Kızlarıma ‘ben öldükten sonra evdeki ürünlerimi sergileyin' diyorum. Oyunculuktan ötürü biriktirme huyum var. Müze fikri güzel; ama ondan da öte sizi, bizi anlatan çok güzel bir oyun yapıyorum. İnşallah Adana'ya da geleceğim” cevabını verdi.



Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak dokuduğu kilimleri değerlendiremediğini belirten bir dinleyiciye Derya Baykal, programı olduğunda bu ürünlerin duyurusunu yapabileceğini belirtti.



Kadınların kilim dokumalarını çok önemsediğini aktaran Baykal, “Köyde genç bir kızımıza çok güzel tezgah yaptırmıştım. Bağlantılar kurmak gerek. Herkese duyurusunu yapın. Kendinizi bir biçimde bir yerlerde ifade edin. Söz, program olursa bana yazın, tanıtımınızı yaparım. Kadınlar için söylüyorum en önemli şey altın bilezik; çocuklarınıza mutlaka bir sanat bir şey öğretin” şeklinde konuştu.



“Örgü çok güzel bir terapi”



Şeker hastası olduğunu ve enerji için bir şey kullanmadığını açıklayan Derya Baykal, şunları söyledi:



“Kendimi şeker hastalığa teslim etmiyorum. Her gün mutlaka yürüyorum. Yağmur, çamur, kar dahil mutlaka 10.30 yürüyüş saatimdir. Yağmurun biraz dinmesini beklerim. Hiç olmazsa evde yürürüm. Yürüyüşte enerji veriyor. Gün içinde internette çok vakit geçiriyorum. Modada, el işlerinde neler var, Ruslar neler yapmış onlara bakarım. Ruslar el işinde çok iyiler. Ama vizyon sahibi olanlarsa kuzey ülkeleri. Aslında motif örgü ülkeden ülkeye, kalıptan kalıba değişiyor. Örgü kötü alışkanlıklarla kokmamalı. Elleriniz temiz olacak. Para kazanmak için önce çok çalışmak gerekir. Örgü örmek çok güzel bir terapi. New York'ta mesela erkeklerin işten çıktıktan sonra terapi amaçlı örgü ördükleri bir yer var. Alzheimer'i önlüyor. Kafamızı çalıştırıyor.'



Katılımcıların tüm sorularını yanıtlayan Baykal, daha sonra sevenleriyle fotoğraf çektirdi.