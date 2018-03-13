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Burcu Esmersoy objektif karşısına geçti

Sevilen sunucu, oyuncu ve manken Burcu Esmersoy, Morhipo.com’un özel markası People by Fabrika’nın yeni sezon koleksiyonları için objektif karşısına geçti.

Magazin / 13 Mart 2018 Salı 14:23
Burcu Esmersoy objektif karşısına geçti

Morhipo.com'un özel markası People by Fabrika, günün her saati elegan ve şık bir stile sahip kadınlar için ‘Woman'; modern ve sportif görünümü tercih edenler için ise ‘Trend' koleksiyonlarını hazırladı. Sevilen sunucu, oyuncu ve manken Burcu Esmersoy, sezon trendlerini zarafetle buluşturan ve şıklığı bir adım öteye taşıyan bu özel koleksiyonlar için kamera karşısına geçti.

‘Woman' koleksiyonu, sezon trendlerini klasik kesimler ve sofistike detaylarla işliyor. Floral desenler volanlar ve pijama takımlarla, romantik pasteller dantellerle, pliseler ışıltılı detaylarla birleşiyor. Daha maskulen olmak isteyenler için; siyah ve beyazın zamansız uyumuna geometrik desenler ve şerit detaylar eşlik ediyor. Sezon trendlerini takip eden koleksiyon; dolapların olmazsa olmaz temel parçaları için de fırsat sunuyor.

People By Fabrika ‘Trend' koleksiyonunda ise; zebra ve botanik bahçesini andıran çiçek motifleriyle ilhamını doğadan alan desenler sezona damgasını vuruyor. Detaylarda büzgüler, asimetrik kesimler ve İspanyol etkili volanlar dikkat çekiyor. Koleksiyonun hit'leri; denim kimono takımlar ve özel günlerinde de rahat stilinden ödün vermeyenler için rengarenk maskülen takımlar modanın öncüsü niteliğinde.






Burcu Esmersoy


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