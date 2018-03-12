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Gülse Birsel Acun Ilıcalı'ya meydan okudu

Gülse Birsel, yeni dizisi Jet Sosyete'yle, reyting rekorları kıran Acun ılıcalı'ya esprili bir dille meydan okudu.

Magazin / 12 Mart 2018 Pazartesi 10:00
Gülse Birsel Acun Ilıcalı'ya meydan okudu

Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete ile Survivor arasında Pazar akşamları reyting savaşı yaşanıyordu. Acun Ilıcalı'nın dün Twitter'dan yaptığı, 'Bu akşam olaylı Survivor var, bence kaçırmayın' paylaşımına Gülse Birsel'den ilginç bir yanıt geldi.

Acun Ilıcalı'nın gönderisini alıntılayan Gülse Birsel , 'Görüyorum ve arttırıyorum. Jet Sosyete daha da olaylı. Esas bizi kaçırmayın!' yorumunu yazdı.


SurvivorTwitterGülse BirselAcun Ilıcalı


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