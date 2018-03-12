Arda Turan'dan Ahmet Hakan'a cevap

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda Arda Turan'ın 'Afrin operasyonu varken düğün yapılmaz' dediği öne sürülmüş, Ahmet Hakan'da bu sözlerle köşesinde dalga geçmişti.



Milli futbolcu Arda Turan ve Aslıhan Doğan sade bir nikah töreni ile dünya evine girerken, Turan'ın ilk işi kendisi hakkında yazı yazan Ahmet Hakan'a cevap vermek oldu.



'DÜĞÜN YAPILMAZ DEMEDİM'



Kendisinin Afrin operasyonu varken düğün yapılmaz demediğini yazan Turan, 'Operasyon varken düğün yapmak içimize sinmiyor sade bir nikah yapacağız' dediğini ifade etti.



Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşımda bulunan Turan şunları yazdı;















