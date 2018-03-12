Ahmet Hakan'dan Ardan Turan'ın evliliğine ilk yorum

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, dün akşam evlenen futbolcu Arda Turan için, "Sanki Afrin tamamen alınmış gibi... Aslıhan Doğan’la aniden evlenivermiş" dedi ve "Bu olayda benim payım var mı, yok mu?" diye sordu.