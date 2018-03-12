Ahmet Hakan'dan Ardan Turan'ın evliliğine ilk yorum

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, dün akşam evlenen futbolcu Arda Turan için, "Sanki Afrin tamamen alınmış gibi... Aslıhan Doğan’la aniden evlenivermiş" dedi ve "Bu olayda benim payım var mı, yok mu?" diye sordu.
'Afrin Operasyonu varken düğün olmaz' diyen Arda Turan dün akşam 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılan bir törenle evlendi.
Arda Turan'ın 'Afrin Operasyonu varken düğün olmaz' sözlerini köşesinde ti'ye alan Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, Turan'ın evlendiğini duyunca yeni bir yazı kaleme aldı.
Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında, 'Sanki Afrin tamamen alınmış gibi... Aslıhan Doğan'la aniden evlenivermiş' dedi ve 'Bu olayda benim payım var mı, yok mu?' diye sordu.
İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının o bölümü:
ARDA'NIN EVLENMESİNDE BENİM KATKIM VAR MI?
ARDA Turan, kendisine “Aslıhan Doğan'la neden evlenmiyorsun” diye soran muhabirlere...
Şunları yaparsan Uber'i bitirirsin sarı taksici“Afrin Harekâtı varken evlenilmez” diye cevap vermiş.
Ben de geçen gün bu cevabı ele alıp...
Yiğit Özgür'ün o meşhur “Millet aç, aç” karikatürünü anımsatmıştım.
*
Ve dün akşam...
Arda Turan, sanki Afrin tamamen alınmış gibi...
Aslıhan Doğan'la aniden evlenivermiş.
*
Ne olursunuz söyleyin:
Bu olayda benim payım var mı, yok mu?
Havaya girmeli miyim, girmemeli miyim?
Yoksa her şey tevafuk, tesadüf falan mı?
Arda Turan'dan Ahmet Hakan'a cevap'Afrin Operasyonu varken düğün olmaz' diyen Arda Turan bu akşam evleniyorArda Turan'dan 'Düğün ne zaman?' sorusuna yanıt: Savaş varken olmazArda Turan dünya evine irdi