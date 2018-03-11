'Afrin Operasyonu varken düğün olmaz' diyen Arda Turan bu akşam evleniyor

Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılacak sade bir törenle evlenecek. Arda Turan'ın nikâh şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.
Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılacak sade bir törenle evlenecek. Arda Turan'ın nikâh şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.
Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçen hafta aile arasında yapılan sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.
Arda Turan nikah tarihini soran muhabirlere ''Ülkemiz ve askerlerimiz büyük mücadele veriyor. Savaş varken düğün olmaz. Bu durumda eğlenemeyiz'' demişti.
Arda Turan'ın, Aslıhan Doğan'a yaptığı sürpriz evlilik teklifi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Arda Turan'dan 'Düğün ne zaman?' sorusuna yanıt: Savaş varken olmaz