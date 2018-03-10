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Çağla Şikel’i eğlence çıkışı kamera ordusu karşıladı

Göbeğini açıkta bırakan kıyafeti ve kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Şikel ayakta durmakta zorlanırken kendisine Akkaya destek oldu. Gazetecilerden kaçmak için arka kapıyı kullanan Çağla Şikel’i çıkışta kamera ordusu karşıladı

Magazin / 10 Mart 2018 Cumartesi 01:44
Çağla Şikel’i eğlence çıkışı kamera ordusu karşıladı

Podyumların gözde modeli Çağla Şikel, Kadınlar Günü’nü kankası modacı Hakan Akkaya ile Bebek’teki Angie adlı gece kulübünde kutladı. Geç saatlere kadar eğlenen ikiliden ünlü manken, eğlencenin dozunu kaçırınca arka kapı taktiğini uygulamak istedi.

OTOMOBİLLERİNE KOŞTULAR

Gazete Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, gazetecileri atlattıklarını düşünerek arka kapıdan çıkan Şikel ve Akkaya, dışarı adım atar atmaz şoke oldu. Karşılarında kamera ordusunu gören ikili, kendilerine eşlik eden görevlinin gözetiminde, peşlerindeki basın ordusuyla otomobillerine koştu.


AltuntaşKameraHabertürkHakan AkkayaÇağla Şikel


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