Sıla gecelerde

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, önceki akşam müdavimi olduğu Asmalımescit'deydi. Kız arkadaşlarıyla çıktığı eğlence gecesinde oyuncu Ahmet Kural ile yaşadığı olayın izlerini silmeye çalışan Sıla, felekten bir gece çaldı.



Yaklaşık üç saat kaldığı mekanda bol bol eğlenen şarkıcı, mekan çıkışı suskunluğunu konuşturdu.







Ahmet Kural ve mahkeme süreci ile ilgili sorulan soruların hepsini duymamazlıktan gelen Sıla, “İyi akşamlar” demekle yetindi.







Aracının içine bindiği sırada eline aldığı telefon ile uğraşan şarkıcı, şöförüne hızlı gitmesi konusunda uyardı.



















