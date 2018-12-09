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Shakira'nın vergi kaçırdığı iddiası İspanya'yı karıştırdı

Shakira'nın İspanya Hükümeti'nden vergi kaçırdığı iddiası ortalığı karıştırdı. İspanyol El Pais gazetesine göre sanatçının 14,5 milyon euro vergi borcu bulunuyor.

Magazin / 09 Aralık 2018 Pazar 12:22
Shakira'nın vergi kaçırdığı iddiası İspanya'yı karıştırdı

Ünlü şarkıcı Shakira'nın 14,5 milyon euro vergi borcu olduğu ve bu nedenle hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

İspanyol El Pais gazetesine göre sanatçı vergi kaçakçılığından suçlanıyor.

Shakira'nın 2011-2014 yıllarında Barcelona'da yaşarken belgeler üzerinde kendisini Bahamalar'da yaşıyor gösterdiği ve böylelikle vergileri ödemediği iddia ediliyor.

İspanyol kanunlarına göre en az 183 gün ülkede kalan kişiler küresel çapta elde ettikleri kazançlarından ötürü de vergi ödemekle mükellef.

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