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Murat Bardakçı'nın Sıla - Ahmet Kural ve Acun - Şeyma isyanı

Habertürk Yazarı Murat Bardakçı, "Sıla ile Ahmet Kural hadisesinden ve mâlûm boşanmadan bana artık gına geldi!" ifadesini kullandı.

Magazin / 07 Aralık 2018 Cuma 10:40
Murat Bardakçı'nın Sıla - Ahmet Kural ve Acun - Şeyma isyanı

Habertürk Yazarı Murat Bardakçı, haftalardır gündemdeki yerini koruyan Sıla - Ahmet Kural kavgası haberlerine isyan etti. Bardakçı, 'Sıla ile Ahmet Kural hadisesinden ve mâlûm boşanmadan bana artık gına geldi!' ifadesini kullandı.

Bardakçı bugünkü köşe yazısında, yaşadıkları kavganın ardından gündemden düşmeyen Sıla - Ahmet Kural kavgası ile Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı haberlerine sert çıktı.

'Sınırlarımızın dört bir tarafında kıyametler kopuyor! Ukrayna kan gölüne döndü dönecek gibi, Suriye'de günün birinde bize mutlaka musallat olup başımıza dertler açacak yeni devletçiklerin inşasına çalışılıyor…' diye konuşan Bardakçı, 'Suudiler cesaret mi yoksa küstahlık mı olduğu pek anlaşılamayan bir cür'ete kapılıp İstanbul'un göbeğinde kanlı bir cinayet işliyorlar, Körfez deseniz her an yepyeni sıkıntılara gebe, Amerika ile Çin arasında ciddî bir ekonomik savaş var ve bütün bunlar olup biterken memleket birkaç ay sonra yapılacak çok önemli bir seçime hazırlanıyor; biz ise Sıla'nın, Ahmet'in, Acun'un, Şeyma'nın, falancanın, filâncanın derdindeyiz!' diyerek isyan etti.

Murat Bardakçı, 'Sizi bilmem ama, işte bütün bu magazin terâneleri bana artık gına getirdi…' dedi.

BUNU SUNMAK TOPLUMU ŞİDDETTEN UZAK TUTMAZ, ŞİDDETE DAHA DA MEYLEDER'

Bardakçı, 'Magazin, toplumun hemen her kesimini yansıtan bir aynadır ama Türkiye'de bu aynanın sırları maalesef dökülmüş vaziyettedir; üstelik Batı'da sosyal tarihçilere kaynak teşkil eden magazin, bizde araştırmacıyı yanıltma vasıtası olmuştur!' şeklinde konuştu. Murat Bardakçı şöyle devam etti:

'Bir kısmı çoktandır sanal âlemlerde yaşayan insanımıza bir şiddet hadisesini böyle magazin macunu hâlinde sunmaya devam etmek toplumu şiddetten uzak tutmaz, bilâkis yaşanan garipliklerin alelâde bir işmiş gibi algılanmasına sebep olur ve şiddete daha da meyletme neticesini getirir!'

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