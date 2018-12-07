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Ataşehir'de Aleyna Tilki rüzgarı esecek

Ataşehir’de müzik dünyasının genç ve başarılı isimlerinden Aleyna Tilki sevenleriyle buluşacak.

Magazin / 07 Aralık 2018 Cuma 15:14
Ataşehir'de Aleyna Tilki rüzgarı esecek

Ataşehir’deki Watergarden İstanbul, konser maratonuna Aleyna Tilki ile devam ediyor. Müzik dünyasının en genç ve başarılı isimlerinden Aleyna Tilki, Watergarden İstanbul Havuz Sahne’nin bu haftaki konuğu olacak. ‘Cevapsız Çınlama’ ve ‘Sen Olsan Bari’ şarkılarıyla yakaladığı başarıyı bu yıl çıkardığı ‘Yalnız Çiçek’ ve ‘Dipsiz Kuyum’ şarkılarıyla zirveye çıkaran Aleyna Tilki, 8 Aralık akşamı İstanbul’da sevenleriyle buluşacak. Şarkıları ve sahne şovları ile muhteşem bir konsere imza atmaya hazırlanan genç sanatçıya, su, ateş ve lazer gösterileri eşlik edecek. Cumartesi günü 20.00’da başlayacak konser tüm ziyaretçilere ücretsiz olacak.

Yeme, içme ve eğlence merkezi ayrıca minik ziyaretçilerini de unutmadı. Cumartesi günü Güzel ve Çirkin, Pazar günü ise Çizmeli Kedi Müzikali çocuklara eğlenceli bir hafta sonu yaşatacak. Ücretsiz gerçekleşecek müzikaller saat 16.00’da B1 katında çocuklar ile buluşacak.

Hafta SonuEğlence MerkeziAleyna Tilki


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