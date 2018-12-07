ABD'li oyuncu Sean Penn Türkiye'den ayrıldı

Oscar ödüllü ünlü aktör Sean Penn, geçtiğimiz günlerde Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını araştırıp belgesel hazırlamak üzere İstanbul'a gelmişti. Kamera ekibi ile birlikte İstanbul'daki temaslarını tamamlayan Sean Penn, Miami'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Öğle saatlerinde havalimanına gelen Sean Penn, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak, Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağıyla Türkiye'den ayrıldı.