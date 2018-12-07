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ABD'li oyuncu Sean Penn Türkiye'den ayrıldı

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye’ye gelen ABD’li oyuncu Sean Penn, biten temaslarının ardından Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli uçağıyla Türkiye’den ayrıldı.

Magazin / 07 Aralık 2018 Cuma 14:52
ABD'li oyuncu Sean Penn Türkiye'den ayrıldı

Oscar ödüllü ünlü aktör Sean Penn, geçtiğimiz günlerde Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını araştırıp belgesel hazırlamak üzere İstanbul'a gelmişti. Kamera ekibi ile birlikte İstanbul'daki temaslarını tamamlayan Sean Penn, Miami'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Öğle saatlerinde havalimanına gelen Sean Penn, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak, Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağıyla Türkiye'den ayrıldı.

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