Beyaz Gazete Ana Sayfa

Küçük Elif'e işitme cihazı alırsanız... Haluk Levent verdiği sözü tuttu!

Haluk Levent, işitme cihazı ihtiyacı olan küçük bir kız için bir hayranının evine gitti ve verdiği sözü tuttu.

Magazin / 06 Aralık 2018 Perşembe 09:27
Küçük Elif'e işitme cihazı alırsanız... Haluk Levent verdiği sözü tuttu!

Haluk Levent, işitme cihazı ihtiyacı olan küçük bir kız için bir hayranının evine gitti ve verdiği sözü tuttu.

Haluk Levent işitme cihazı ihtiyacı olan küçük bir kız için adeta seferber oldu. Sosyal medya hesabından küçük Elif'e işitme cihazı alınması için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, bu cihazı alacak kişinin evine giderek kendi elleriyle kahvaltı hazırlayacağını duyurdu.

KENDİ ELLERİYLE KAHVALTI HAZIRLADI

Levent'in çağrısını gören bir yardımsever küçük kız için işitme cihazını aldı. Haluk Levent de verdiği kahvaltı sözünü tuttu. Hayırsever takipçisinin evine giden Levent, kendi elleriyle aileye kahvaltı hazırladı.



'KAHVALTIYI BEN HAZIRLADIM'

Ünlü sanatçı o sırada çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan 'Söz vermiştim.. Elif'in işitme cihazını kim alırsa onlara misafir olup yemek yapacaktım. 'hasanaabiniz'e uğradım bu sabah. Ona ve eşi Dilay hanıma kahvaltı hazırladım' notunu düştü.

Haluk LeventKüçük Kızİşitme CihazıYardım Çağrısı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar