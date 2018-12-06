Küçük Elif'e işitme cihazı alırsanız... Haluk Levent verdiği sözü tuttu!

Haluk Levent, işitme cihazı ihtiyacı olan küçük bir kız için bir hayranının evine gitti ve verdiği sözü tuttu.



Haluk Levent işitme cihazı ihtiyacı olan küçük bir kız için adeta seferber oldu. Sosyal medya hesabından küçük Elif'e işitme cihazı alınması için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, bu cihazı alacak kişinin evine giderek kendi elleriyle kahvaltı hazırlayacağını duyurdu.



KENDİ ELLERİYLE KAHVALTI HAZIRLADI



Levent'in çağrısını gören bir yardımsever küçük kız için işitme cihazını aldı. Haluk Levent de verdiği kahvaltı sözünü tuttu. Hayırsever takipçisinin evine giden Levent, kendi elleriyle aileye kahvaltı hazırladı.







'KAHVALTIYI BEN HAZIRLADIM'



Ünlü sanatçı o sırada çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan 'Söz vermiştim.. Elif'in işitme cihazını kim alırsa onlara misafir olup yemek yapacaktım. 'hasanaabiniz'e uğradım bu sabah. Ona ve eşi Dilay hanıma kahvaltı hazırladım' notunu düştü.

