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İlhan Şeşen keyifli bir yolculuğa çıkardı

Usta müzisyen İlhan Şeşen ve piyanist, besteci Burçin Büke, “Ciddi Eğlence” isimli albümüyle aynı ismi taşıyan konserleriyle, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Magazin / 06 Aralık 2018 Perşembe 12:12
İlhan Şeşen keyifli bir yolculuğa çıkardı

Şeşen ve Büke’nin, yurt dışındaki müzik birliklerinde eserlerin sınıflandırılış biçiminden alan çalışmasına müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Uygulamaya göre Avrupa’da eserler bildirilirken, ciddi ve eğlence müzik eseri olarak ikiye ayrılıyor. Klasik müzik eserleri icra eden Burçin Büke “Ciddi”, İlhan Şeşen ise “Eğlence” müzik eserlerini temsil etti. Şeşen konsere, Grup Gündoğarken’in 1998 yılında yayımladığı, “Rüzgar (Bana Esmeyi Anlat)” isimli şarkısını seslendirerek başladı.

“Sen Benim Şarkılarımsın” isimli eserini de icra eden usta müzisyen, “Benim için bütün şarkılar kadındır. Bu şarkıyı yaptıktan sonra kadın tarafı da, erkek tarafı da ağır basıyor. Burada öyle bir müzik yapılıyor ki buradan inmek istemiyorum” diye konuştu.

Şeşen’in gitarıyla seslendirdiği eserlerine müzikseverlerde eşlik etti. Burçin Büke de, dünya klasiklerinden örnekler sunarak müzikseverleri keyifli bir yolculuğa çıkardı. Konser, “Ellerimde Çiçekler” isimli şarkının seslendirilmesiyle sona erdi.

İlhan Şeşen


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