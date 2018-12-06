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Demet Özdemir'in zor günleri

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı Demet Özdemir'i unutmayınca sürekli arayarak rahatsız etmeye başladı.

Magazin / 06 Aralık 2018 Perşembe 16:19
Demet Özdemir'in zor günleri

Gazeteci Bilal Özcan'ın iddiasına göre; güzel oyuncu Demet Özdemir'le geçtiğimiz yıl aşk yaşayan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Özdemir'i unutamadı. Futbolcunun sürekli kendisini aramasından rahatsız olan Özdemir, her seferinde telefonu yüzüne kapatmaya başladı.

ISRARLARIYLA GÜZEL OYUNCUYU BUNALTTI

26 yaşındaki futbolcu, Kasım 2017'de ayrıldığı ünlü oyuncuyu sık sık telefonla arayıp barışmaya ikna etmeye çalışıyor. Bu ısrardan rahatsız olan Özdemir ise iddiaya göre her seferinde telefonu Özyakup'un suratına kapatmaya başladı.



CAN YAMAN DA ŞAHİT OLDU

26 yaşındaki Özdemir'in sabrı, geçtiğimiz gün setteyken eski aşkının aramasıyla taştı. Konuşulanlara göre futbolcuya 'Bir daha beni arama' diye bağıran güzel oyuncunun bu durumuna Can Yaman da şahit oldu.



'ONUNLA BEN KONUŞACAĞIM'

Özdemir'le aşk yaşadığı konuşulan yakışıklı oyuncu iddiaya göre 'Bir daha ki sefer, onunla ben konuşacağım' dedi. Yeşil sahadaki performansıyla eleştirilen Özyakup'un eski aşkını tacizi ise 'Oğuzhan'ın gündeminin futbol olmadığı anlaşıldı' dedirtti.

Bilal ÖzcanOğuzhan ÖzyakupŞahit


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