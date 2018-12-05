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Ünlü tiyatrocu Sumru Yavrucuk zehirlendi

Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk zehirlendi. Yavrucuk, dün akşam oyun için gittiği Marmaris’te sahnede yanlışlıkla su yerine AdBlue (su bazlı üre çözeltisi) içti. Oyundan sonra fenalaşan ünlü tiyatrocu mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gece boyu hastanede gözetim altında bulunan Yavrucuk’un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Magazin / 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:44
Ünlü tiyatrocu Sumru Yavrucuk zehirlendi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, özel bir organizasyon şirketi tarafından organize edilen “Leenane'nin Güzellik Kraliçesi” adlı tiyatro oyununu sahneleyen ünlü tiyatrocu ve dizi oyuncusu Sumru Yavrucuk zehirlendi. Armutalan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda Yavrucuk oyunda kullanılmak için sahnede bulunan AdBlue'yi (su bazlı üre çözeltisi) su sanarak içti. Oyun sonrası fenalaşan ünlü oyuncu ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gece boyunca gözetim altında tutulan Yavrucuk'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ünlü oyuncunun bugün Bodrum'da sahnelenecek olan oyununa katılacağı açıklandı. Yavrucuk, Fatmagül'ün Suçu Ne, Yabancı Damat, Acil Aşk Aranıyor isimli reyting rekorları kıran dizilerde de rol almıştı.




 

ArmutalanYabancı DamatDizi OyuncusuSumru Yavrucuk


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