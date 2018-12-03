Seda Sayan'dan örnek davranış

Ünlü sanatçı Seda Sayan jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye programındaki bir yarışmacıya yardım elini uzattı.



TEDAVİ MASRAFLARINI ÜSTLENDİ



Sayan burnunda kırık olduğu için şarkı söylemekte zorlanan Burak Yazıcı isimli yarışmacının tedavi masraflarını üstlendi.



Ünlü sanatçının bu hareketi bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından taktirle karşılandı.



Seda Sayan sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu;







