Tarık Papuççuoğlu ölümden döndü

Üsküdar'da çıkan yangında, sinema sanatçısı Tarık Pabuççuoğlu ve komşusu dumandan etkilendi.



Altunizade Mahallesi Sadettin Kaynak Sokağı'nda oturan sinema sanatçısı Tarık Pabuççuoğlu'nun evinin mutfak kısmında yangın çıktı.



Yangına ilk müdahaleyi evde bulunan Pabuççuoğlu ve komşusu Lütfi Kara müdahale etti. Haber verilmesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Dumandan etkilenen Pabuççuoğlu ve Kara'ya sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.



Yangın nedeniyle evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.



Pabuççuoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salonda oturduğu sırada mutfakta, bir anda yangın çıktığını belirterek, 'Söndürmeye çalışırken komşum da yangın tüpüyle gelerek müdahale etti. İtfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Bizim durumumuz iyi.' dedi.







