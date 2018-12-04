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Tarık Papuççuoğlu ölümden döndü

Üsküdar'da oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun evinde yangın çıktı. 69 yaşındaki sanatçı ve yangını söndürmeye yardıma gelen komşusu dumandan etkilendi. Papuççuoğlu elinden ve başından hafif şeklide yaralanırken, ambulansta ilk müdahalesi yapıldı.

Magazin / 04 Aralık 2018 Salı 14:58
Tarık Papuççuoğlu ölümden döndü
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Üsküdar'da çıkan yangında, sinema sanatçısı Tarık Pabuççuoğlu ve komşusu dumandan etkilendi.

Altunizade Mahallesi Sadettin Kaynak Sokağı'nda oturan sinema sanatçısı Tarık Pabuççuoğlu'nun evinin mutfak kısmında yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi evde bulunan Pabuççuoğlu ve komşusu Lütfi Kara müdahale etti. Haber verilmesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen Pabuççuoğlu ve Kara'ya sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangın nedeniyle evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Pabuççuoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salonda oturduğu sırada mutfakta, bir anda yangın çıktığını belirterek, 'Söndürmeye çalışırken komşum da yangın tüpüyle gelerek müdahale etti. İtfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Bizim durumumuz iyi.' dedi.



Tarık Pabuççuoğlu


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