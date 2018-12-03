Seksi bıraktım çünkü...

İşte o röportaj:



Mutlu musunuz?



Çok mutluyum, genelde tatlıyım. Yıllar beni daha da lokumlaştırmış. Herkes öyle diyor.



Çok modern görünmenize rağmen aslında gelenekçi bir yapınız olduğunu düşünüyorum ben. Doğru mu?



Hayatım boyunca serseri ruhumu, marjinal taraflarımı törpülemek istedim. Geleneğin içinde olmaktan çok mutluyum. Zaten gelenek olmazsa çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz? Onlara hangi kültürü aktaracağız? Kızlar ve oğlanlar nasıl evlenecek? Misal hayatım boyunca Türkçemizi çok düzgün ve güzel konuşmaya çalıştım. Ama bunu tek başıma çocuğuma öğretemem. Onun büyükannesi ve büyükbabasıyla da yan yana olması lazım. Bir çocuğa dilini, dinini, tarihini tek başına öğretemezsin. Böyle bakınca gelenekçiyim tabii.



İnsanın yaş aldıkça tek eşli olması daha mı kolay oluyor ya da sevişme içgüdüsü azalıyor mu?

Seksi bıraktım.



Nasıl yani? Tamamen mi?



Tamamen bıraktım ve çok rahatım.



Neden?



Çünkü bütün kötülüklerin anası seks. Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart. Eskiden durmadan yeni bir isimle anılırdınız.



Yıllarca Türkiye'nin en seksi erkekleri listelerinin ön sıralarındaydınız. Şimdi “Neden yokum?” diye bozuluyor musunuz?



Hayır. Hâlâ seksiyim. Ama kendi kategorimde. Ben bir erotik film yıldızıyım. Erotik kasetler satan dükkanlardaki kategorilere bakarsanız farklı farklı kategoriler görürsünüz. Benim de sadece kategorim değişti.



Sizinki ne?



Onu diyemem çok erotik olur.