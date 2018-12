Hedefim Sensin ekibinden danslı gala

Beklenen komedi filmi ’Hedefim Sensin’ filmi, İzmir Optimum’da gerçekleşen gala ile sinemaseverlerle buluştu. Senaryosunu Ata Demirer’in yazdığı Kıvanç Baruönü’nün yönettiği, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği ‘Hedefim Sensin’ filminin İzmir özel gösterimi, İzmir Optimum’da gerçekleşti. Gökçeada’da çekilen kahkaha dolu filmin başrol oyuncuları Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri ve filmin yönetmeni Kıvanç Baruönü, İzmirli hayranlarıyla buluşup filmi birlikte izledi. Film ekibi, filmin müzikleri eşliğinde dans ederken, ortaya renkli görüntüler çıktı.



"Senaryoyu otelde yazmaya başladım"



Filmin yönetmeni Kıvanç Baruönü, "Çekimler çok eğlenceli geçti. Hayran olduğum, ‘İnşallah bir gün beraber çalışırız’ dediğim oyuncularla birlikte Gökçeada’da çok keyifli bir 40 gün geçirdim. Perdede seyrettiğimde de ‘iyi ki yaptık’ dediğim bir iş oldu.



İzmir’de her geldiğimde çok heyecanlanıyorum" derken, filmin senaristi Ata Demirer de, "Senaryoyu otelde yazmaya başladım. Sonra Kıvanç ile çalışmamız başlayınca onun da yönlendirmeleriyle nisanda başlayıp temmuzda bitti. Çok çalışkandı otelde. Yönetmenimizle çok iyi çalıştık. Otelde kurduğu montaj odasında gündüz çektiği sahneleri montajladı. Şahane bir montajı ustası hanımefendi ile birlikte çalıştılar. Sabah çektiğimizi akşam izliyorduk. Döndüğümüzde filmin kaba montajı bitmişti" dedi.



"Beraber çalışınca çok mutlu oluyoruz"



İzmir seyircisini çok sevdiğini dile getiren Demet Akbağ da, "Bu sabah da erkenden kalktım, herkesten önce hazırlandım. İzmir seyircisi de büyük bir coşku ile kucakladı bizi. Ata ile beraber çalışınca çok mutlu oluyoruz. Ata kolunun altında senaryo ile geldi ve ondan sonra hep beraberdik. Kıvanç beni çok mutlu eden bir yönetmen oldu. Enerjisi, heyecanı ve sempatisi bizi motive etti. Son derece çalışkan bir yönetmen. Gonca ve İlker Aksum çok sevdiğim ama daha önce çalışmadığım genç oyunculardı. Ata hem kardeşim, hem dostum, hem iş arkadaşım" diye konuştu.



Gonca Vuslateri ise, "Filmde her karakterin kendi dünyasına tanık oluyoruz. Ata’nın yazdığı senaryonun en etkileyici özelliği tüm karakterlerin kendi filmiymiş gibi bir hikayeye sahip olması. Bana düşen rolü elimden geldiğince iyi yapmaya çalıştım. Çok sıcak, bir şeker, nahif bir kalbi olan film oldu" ifadelerini kullandı.



Ata Demirer bu kez çiğ köfte ustası oldu



İzmir Optimum Cinemaximum’da yapılan galada, ‘Hedefim Sensin’ filmi, izleyenlere neşeli, bol kahkahalı ve eğlenceli saatler yaşattı. Başrollerini Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri ve İlker Aksum’un paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Tarık Ünlüoğlu, Erkan Can, Hakan Salınmış, Hande Dane ve Ayten Uncuoğlu da yer alıyor. Film, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan’ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya’nın başına ne geldiyse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul’u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası Gökçeada olur ve neşeli hikaye böyle başlar.