Beyazıt Öztürk'ten Hadise'ye şoke eden soru!

O Ses Türkiye dün akşam son bölümü ile ekrana geldi. İzleyenlere keyifli dakikalar yaşatan programda Beyazıt Öztürk yine herkesi kahkahaya boğdu. Hadise'ye sorduğu soru karşısında büyük bir şok yaşattı.