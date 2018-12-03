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Beyazıt Öztürk'ten Hadise'ye şoke eden soru!

O Ses Türkiye dün akşam son bölümü ile ekrana geldi. İzleyenlere keyifli dakikalar yaşatan programda Beyazıt Öztürk yine herkesi kahkahaya boğdu. Hadise'ye sorduğu soru karşısında büyük bir şok yaşattı.

Magazin / 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:17
Beyazıt Öztürk'ten Hadise'ye şoke eden soru!

O Ses Türkiye'de birbirinden iddialı yarışmacılar jüri üyelerini döndürebilmek için uğraştı. Jüri üyeleri arasında ise istedikleri yarışmacıyı takımlarına katabilmek için kıyasıya bir rekabet vardı.

Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Seda Sayan ve Hadise'nin jürisinde yer aldığı O Ses Türkiye'de yine kahkaha dolu anlar yaşandı.

O Ses Türkiye sahnesinde başarılı bir performans sergileyen Arif Erdoğan'ı jüri üyeleri takımlarına katmak için mücadele ederken, Beyaz'ın Hadise'ye sorduğu soru herkesin ağzını açık bıraktı.

BEYAZ'DAN HADİSEYE 'BENİMLE SEVGİLİ OLUR MUSUN?'

O Ses Türkiye'nin her bölümüne damga vuran Beyazıt Öztürk yine yaptı yapacağını. Hadise, sahnede bulunan Arif Erdoğan'a tam vaatte bulunurken Beyaz araya girdi ve 'Hadise benimle sevgili olur musun?' dedi. Beyaz'ın bu teklifi sonrası Hadise ve seyirciler büyük şaşkınlık yaşadı.

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