Ahmet Kural-Sıla davasında 'yalancı şahitlik' iddiası! Ses raporları analiz edildi

Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'de, şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki şiddet soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme daha ekrana getirildi.



Oyuncu Ahmet Kural'ın avukatı Sıla ile yaşanan kavganın şahidi olduğu iddia edilen sanıktan şikayetçi oldu ve yalancı tanıklıktan yargılanmasını istedi.



Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'ın evinde 29 Ekim günü sabaha karşı dakikalarca şiddet gördüğünü iddia etmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Hatta Sıla'nın avukatı o kavgayı duyan yan villada yaşayan küçük bir kızı da dosyada tanık olarak göstermişti. İddialara göre tanık, Ahmet Kural-Sıla arasında geçen kavgaya kulak misafiri olmuştu.



Ahmet Kural'ın avukatı ise o tanık ile ilgili soruşturmayı yürüten savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yalancı tanıklıktan yargılanmasını talep etti.Gerekçe olarak ise Yıldız Teknik Üniversitesi'nden alınan ses analizi raporunu sundu. Kural'ın avukatı suç duyurusunda o tanığın yalan söylediğini iddia etti. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne başvurarak seslerin yan evden ya da ne kadar mesafeye kadar duyulabileceğinin tespitinin yapılmasını istedi.



Uzman ekip hem gündüz hem gece hem de kavganın yaşandığı saatlerde Kural'ın evinde inceleme yaptı. O inceleme sırasında da Ahmet Kural'a analiz için tanığın duyduğunu iddia ettiği sözler bağırarak, normal ses tonuyla söyletildi.