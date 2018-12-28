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10. yıla Fazıl Say konseri

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin prestijli projelerinden biri olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 10. yaşını Fazıl Say konseri ile kutladı.

Magazin / 28 Aralık 2018 Cuma 11:42
10. yıla Fazıl Say konseri

Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da sayılı konser salonlarından birine sahip olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 10. yaşını muhteşem bir konser ile kutladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından 27 Aralık 2008 tarihinde hizmete açılan sanat merkezi, yeni yaşını Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın verdiği konserle taçlandırdı. Ünlü sanatçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 150. yılı için bestelediği “İzmir Süiti” adlı eserini İzmirli sanatseverler için seslendirdi.

“Körfez Dalgaları”, “Brahms İzmir'de”, “Kordon'da Sessiz Sabah”, “Chopin İzmir'de”, “Urla Şiiri”, “Rachmaninov İzmir'de” ve “Zeybek” başlıklı 7 bölümden oluşan İzmir Süiti, büyük beğeni topladı. Truva sonatı ile konserine ayrı bir renk katan Fazıl Say'ın muhteşem performansına Yekta Kopan da anlatımıyla eşlik etti. AASSM'nin muhteşem akustiğinde daha da etkileyici olan melodileri büyük beğeniyle izleyen İzmirli sanatseverler, Fazıl Say'ı dakikalarca ayakta alkışladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na İzmir'e böyle bir salon kazandırdığı için sanat camiası adına teşekkür eden ünlü sanatçı, AASSM'nin 10. yılını da kutladı.

PiyanistYekta KopanBelediye BaşkanıTruva


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